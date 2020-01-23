Фран Соль може залишити “Динамо” і перебратися до Китаю

Іспанський нападник київського футбольного клубу “Динамо” Фран Соль може перебратися до китайського чемпіонату.

Фран Соль може перейти в оренду до клубу “Бейцзін синобі Гоань”, повідомляє betnews365.com.

“Китайський клуб зі столиці “Бейцзін синобі Гоань” зацікавлений в оренді нападника Франа Соля з правом викупу”, - йдеться в повідомленні.

Трансферна вартість 27-річного нападника “Динамо” наразі складає 4 мільйони євро за версією transfermarkt.

Фран Соль виступає за “Динамо” з січня 2019 року. Його чинний контракт розрахований на 5 років.

У сезоні-2019/20 він зіграв у 11 матчах за київський клуб і по одній грі - в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи.

Фото: ФК "Динамо"