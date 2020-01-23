Циплакова стала першою українською півфіналісткою турніру “Странджа-2020”

Українська спортсменка Юлія Циплакова гарантувала Україні першу медаль 71-го традиційного міжнародного боксерського турніру класу “А” “Странджа-2020”, який триває в Софії (Болгарія).

Про це повідомляє Федерація боксу України у Facebook.

“Юлія Циплакова у півфіналі турніру "Странджа-2020". У чвертьфінальному поєдинку Юлія перемогла полячку та гарантувала для нашої команди першу нагороду змагань”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 23 січня чвертьфінальні поєдинки турніру в Софії проводять 15 українських боксерів серед жінок і чоловіків.

Змагання триватимуть до 25 січня і є своєрідною “генеральною репетицією” спортсменів перед кваліфікаційними стартами на Олімпійські ігри-2020.