До чвертьфіналу “Странджа-2020” вийшли 15 українських боксерів

У Болгарії сьогодні пройдуть чвертьфінальні поєдинки 71-го традиційного міжнародного боксерського турніру класу “А” “Странджа-2020” серед жінок і чоловіків.

За результатами боїв 23 січня у Софії визначаться володарі нагород. Повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Україну в 1/4 фіналу “Странджа-2020” представлятимуть 15 боксерів: Тетяна Коб (51 кг), Юлія Циплакова (57 кг), Анна Охрей (60 кг), Марія Бова (69 кг), Анастасія Чорноколенко (75 кг), Микола Буценко (57 кг), Ярослав Харциз (63 кг), Євген Барабанов (69 кг), Олександр Хижняк (75 кг), Максим Коц (81 кг), Степан Грекул (81 кг), Роберт Мартон (91 кг), Сергій Горсков (91 кг), Цотне Рогава (+91 кг), Дмитро Ловчинський (+91 кг).

Всього у розіграші турніру “Странджа-2020” у Софії беруть участь 300 боксерів із 30 країн. Змагання триватимуть до 25 січня і стануть своєрідною “генеральною репетицією” спортсменів перед кваліфікаційними стартами на Олімпійські ігри-2020.

Нагадаємо, кваліфікаційні континентальні змагання проходитимуть 1 січня - 30 квітня. Безпосередньо європейський турнір прийматиме Лондон (Англія) 13 - 23 березня (спортивна арена - Copper Box arena, Queen Elizabeth Olympic Park). Світовий боксерський турнір пройде 13 - 24 травня 2020 року в Парижі (Франція).

Головні змагання чотириріччя Олімпійські ігри-2020 пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня.