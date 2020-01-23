У Шелестюка змінився суперник — 31 січня він боксуватиме проти аргентинця

Суперник українського боксера Тараса Шелестюка відмовився від бою.

Мексиканський боксер Алехандро Давіла не зможе вийти в ринг 31 січня, його замінить аргентинець Луїс Альберто Верон. Про це 34-річний український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк повідомив у своєму Instagram.

“Мій суперник Давіла відмовився від бою через травму, отриману на тренуванні. Поспішаю повідомити, що бій відбудеться 31 січня на телеканалі Showtime в Луїзіані. Моєму промоутеру вдалося знайти хорошу заміну, і вчора я підписав новий контракт на бій. Суперником стане Луїс Альберто Верон, боєць з Аргентини. Дякую всім за підтримку”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Тарас Шелестюк є переможцем чемпіонату світу-2011 та бронзовим призером Олімпіади-2012.

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У своєму 17-му поєдинку в ранзі професіонала він у березні минулого року переміг у США мексиканця Мартіна Мартінеса.

Фото: klitschko-brothers.com