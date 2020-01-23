У Лозанні (Швейцарія) завершилися ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські Ігри, на яких збірна України здобула рекордну кількість нагород за роки виступів на цих змаганнях.

Урочиста церемонія закриття ЮОІ-2020 відбулася ввечері 22 січня в центрі Олімпійської столиці на площі Medal Plaza. Про це повідомляє пресслужба НОК України.

Традиційно церемонія розпочалася з привітання та слів подяки волонтерам, спортсменам, тренерам й ознаменувалася парадом прапороносців. Почесну місію пронести стяг України було довірено новоспеченому бронзовому призеру ЮОІ-2020 з фристайлу Оресту Коваленку.

Також відбулося спускання олімпійського прапора, після якого апофеозом церемонії стала передача своєрідної естафети – від Лозанни-2020 до корейської провінції Канвондо-2024.

У заході взяв участь президент Міжнародного Олімпійського Комітету Томас Бах, член Виконкому МОК, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка та інші поважні гості.

Сергій Бубка, підводячи підсумки виступу команди в Лозанні, засвідчив гарний потенціал українських спортсменів, які цьогоріч переписали історію виступів українців на Юнацьких Олімпійських іграх - виборола 4 медалі. Ця кількість нагород стала рекордною для українців за часи участі в ЮОІ.

У Лозанні завершилися зимові Юнацькі Олімпійські Ігри-2020 / Фото: НОК України

“Наші юні олімпійці показали себе дуже добре. Ті 4 медалі, які вибороли українські спортсмени – це найкращий результат за роки виступів на зимових Юнацьких Олімпійських іграх. Всі як один прагнули до свого максимуму. Звичайно, дуже вразили хокеїсти Володимир Трошкін і Денис Пасько, які у новій дисципліні хокею 3х3 вибороли золоту і срібну нагороди. Проявили характер і майстерність фристайліст Орест Коваленко, а також фігуристи Софія Нестерова та Артем Даренський, які піднялись на третю сходинку п'єдесталу пошани у змаганнях змішаних команд. Високі місця у п'ятірці найкращих в біатлоні, сноубордингу та санному спорті, особисті рекорди і найвищі позиції в гірськолижному спорті, дебют українського спортсменки на Юнацьких Олімпійських іграх у скелетоні - ці та інші досягнення стануть чудовою мотивацією для юних спортсменів на шляху до дорослих перемог”, - зазначив Бубка.

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Нагадаємо, що на престижному старті Україну представляли 39 спортсменів у 12 з 16 можливих зимових дисциплін - у біатлоні, лижному двоборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних гонках та сноубордингу.