На Донеччині створили обласну команду резервного спорту на 2020 рік — ОДА

На Донеччині створено обласну штатну команду резервного спорту з олімпійських видів спорту на 2020 рік.

Про це 22 січня повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Донецької військово-цивільної обладміністрації.

«Наказом управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації ...утворено Донецьку обласну штатну спортивну команду резервного спорту з олімпійських видів спорту на 2020 рік», - йдеться у повідомленні.

Команду сформовано та погоджено з Мінмолодьспорту. До її складу увійшли 24 спортсмени від 15 до 22 років.