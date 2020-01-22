УХЛ: «Донбас» сенсаційно програв «Білому Барсу»

«Кременчук» здобув 23-ю перемогу в сезоні.

В центральному матчі 30-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» поступився на власному майданчику «Білому Барсу» (Біла Церква) 3:7. Про це повідомляє Укрінформ.

В Дружківці гості шокували «Донбас» в першому періоді, вигравши його 4:0. У наступних періодах «Білий Барс» втримав перевагу і сенсаційно переміг чинного чемпіона – 7:3. У гостей шайби закидали: Бабинець (двічі), Благой (тричі), Панченко (двічі). За «Донбас» забивали: Шишлянников, Мілєхін, Подзіньш.

В іншому матчі 30-го туру «Кременчук» вдома розгромив «Динамо» (Харків) 13:0.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук» - 75 (29). На другому місці «Дніпро» - 62 (29). «Донбас» залишається третім - 59 (28).

Нагадаємо, в центральному матчі 29-го туру УХЛ «Кременчук» поступився на власному майданчику «Донбасу» 4:5 (основний час – 4:4).