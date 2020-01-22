"Київ-Баскет" обіграв "Зволле" у груповому турнірі Кубка Європи ФІБА

Український баскетбольний клуб "Київ-Баскет" продовжив переможну серію на другому етапі групового турніру Кубка Європи ФІБА.

У четвертому турі віцечемпіони України у столичному Палаці спорту обіграли голландську команду "Зволле" - 89:76 (31:13, 17:21, 28:16, 13:26) і достроково забронювали місце у чвертьфіналі Кубка Європи ФІБА, повідомляє Укрінформ.

Найрезультативнішим у киян став форвард Хілл Кіндал, в активі якого 18 очок.

В іншому матчі квартету К латвійський "Вентспілс" з рахунком 96:81 (30:19, 23:23, 19:21, 24:18) завдав поразки угорському "Керменду", з яким "Київ-Баскет" зіграє 29 січня в гостях.

Турнірне становище: "Київ-Баскет" - 8 очок, "Вентспілс" - 7, "Керменд" - 5, "Зволле" - 4.