Суперліга Паріматч: битва лідерів

Головний матч найближчих днів – «Дніпро» - «Прометей».

Як і очікувалося, «Дніпро» на минулому тижні скористався своєю можливістю обійти «Прометей» в турнірній таблиці і зайняти перше місце. Правда, дніпряни могли забезпечити собі більший відрив від конкурента, але поступилися «Київ-Баскет».

Тепер же «Дніпро» чекає домашня зустріч з «Прометеєм», яка і дасть відповідь, хто ж з лідерів Суперліги Паріматч зараз сильніше. У цьому сезоні команди зустрічалися вже двічі, і кожна по одному разу виграла. Причому в обох випадках перемога залишалася за гостями.

І оскільки хтось із них в будь-якому випадку втратить очки, це буде непоганим шансом для «Хіміка» підтягнутися до першого місця. Чемпіону України для цього необхідно вдома обіграти «Черкаських Мавп» та «Київ-Баскет». Обидва суперника досить сильні та претендують, як мінімум, на призові місця регулярної частини чемпіонату. То ж перед «Хіміком» стоїть дуже непросте завдання.

З інших матчів тижня в Суперлізі Паріматч також варто звернути увагу на «Дніпро» - «Запоріжжя». Ця гра – традиційно одна з найпринциповіших протистоянь чемпіонату. Матч не дарма має статус дербі і команди завжди демонструють напружену боротьбу. Майбутня зустріч точно не стане винятком.