Кубок світу з біатлону: зміна лідерів

23 січня в словенській Поклюці розпочинається 6-й етап Кубка світу з біатлону.

Цього тижня в Словенії відбудеться завершальний зимовий етап Кубка світу з біатлону. Потім у змаганнях настане пауза до березня. Правда, нудьгувати любителям біатлону не доведеться, оскільки на лютий в Італії запланований чемпіонат світу. До речі, вже відомо, що сестри Віта і Валя Семеренко не полетіли у Словенію, а залишилися після 5-го етапу в Рупольдингу, щоб провести підготовку до ЧС-2020.

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Взагалі, старти в Рупольдінгу вийшли для нашої команди вдалими. Відразу четверо українців закрили всі мішені в спринті. В результаті Артем Прима фінішував восьмим, це його другий найкращий результат в кар'єрі. Дмитро Підручний посів десяте місце.

В загальному заліку у чоловіків за відсутності норвежця Йоганнеса Бьо дуже впевнено почуває себе француз Мартен Фуркад. До двох перемог в Обергофі він додав ще два «золота» в Рупольдингу. В результаті навіть за котируваннями Parimatch француз вийшов на перше місце в списку претендентів на перемогу. Другим йде Йоганнес, третім – його брат Тар'єй.

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Змінилися розклади і у жінок. Тепер в лідерах норвежка Тіріл Екгофф, яка обійшла Доротею Вірер з Італії і в загальному заліку, і в котируваннях Parimatch. Екгофф в Рупольдингу вдруге в сезоні оформила золотий хет-трик. Раніше вона виграла всі гонки у Франції. Так що боротьба за Великий кришталевий глобус очікується неймовірно гарячою.