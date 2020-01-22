МКМС привітало збірну із завершенням ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор

Міністерство культури, молоді та спорту привітало юнацьку збірну України із завершенням ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор.

Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

“МКМС вітає юнацьку збірну України із завершенням ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор”, - йдеться у повідомленні.

На змаганнях Володимир Трошкін завоював золоту медаль у хокеї з шайбою в складі збірної команди НОКів; Денис Пасько – срібну медаль у хокеї з шайбою в складі збірної команди НОКів; Софія Нестерова та Артем Даренський – бронзові медалі у фігурному катанні в складі збірної команди НОКів; Орест Коваленко - бронзовий призер із фристайлу.

ІІІ зимові юнацькі Олімпійські ігри 2020 року проходили в Лозанні (Швейцарія) з 9 по 22 січня. На змаганнях розіграні 70 комплектів нагород.

Фото: Facebook/НОК України