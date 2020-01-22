Українець виборов “бронзу” в останній день Юнацької Олімпіади

Скарбничка збірної України поповнилася четвертою медаллю на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх, що сьогодні завершуються в швейцарській Лозанні.

Орест Коваленко вписав сторінку в історію українського фристайлу у дисципліні “біг-ейр”, замкнувши трійку лідерів. Про це повідомляє НОК України.

У фіналі рівненський спортсмен виконав три стрибки, які у підсумку набрали 179,5 бала.

Таким чином, українці вибороли 4 медалі ЮОІ-2020: “золото” та “срібло” у змаганнях змішаних команд з хокею 3х3 серед юнаків, а також бронзові нагороди в змаганнях інтернаціональних команд з фігурного катання та з фристайлу.

Нагадаємо, ІІІ Юнацькі Олімпійські ігри проходять в Лозанні (Швейцарія) 9 - 22 січня і зібрали 1880 спортсменів з різних куточків планети. На престижному старті Україну представляли 39 спортсменів у 12 з 16 можливих зимових дисциплін.