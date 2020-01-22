Прима і Підручний бігтимуть індивідуальну гонку в Поклюці

Завтра в Словенії стартує 6-й етап Кубка світу з біатлону.

Збірна України з біатлону оголосила склад на завтрашню чоловічу індивідуальну гонку, яка відкриє програму етапу Кубка світу в Поклюці (Словенія). Гонку бігтимуть Артем Прима, Дмитро Підручний, Сергій Семенов, Антон Дудченко та Богдан Цимбал, повідомляє Sport Arena.

«Тищенко готуватиметься до сингл-естафети на суботу. Буду розмовляти з тренерами жіночої команди, хто побіжить з ним, оскільки для мене це дуже важливий старт, останній тест перед чемпіонатом світу. Хочу побачити і Меркушину, і Тищенка в повному настрої.

Після Рупольдінгу були невеликі проблеми, думаю, через погоду, у Підручного і Тищенка. У Тищенка після естафети були проблеми з нирками, Підручний також відчував себе не так, як треба. Тому до сьогоднішнього дня вони тренувалися за індивідуальною програмою.

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Як уже говорив, чемпіонат світу стартує за три тижні, розуміємо, що це повинен бути пік сезону. Тому не дуже готувалися саме до цього етапу Кубку світу. Хлопці бігтимуть під повними тренувальними навантаженнями. Будемо більше концентруватися на тому, щоб відбулася хороша акліматизація на висоті», - заявив старший тренер збірної Юрай Санітра.

Завтрашня індивідуальна гонка на етапі Кубка світу в Поклюці стартує о 15:15 за київським часом.

Нагадаємо, що етап в Поклюці - заключний перед чемпіонатом світу, який стартує в італійській Антерсельві 12 лютого.