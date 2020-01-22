“Десна” підписала Гуцуляка і Тотовицького

Чернігівський футбольний клуб “Десна” повідомив про підписання двох півзахисників: 22-річного гравця львівських “Карпат” Олексія Гуцуляка і 26-річного Андрія Тотовицького з донецького “Шахтаря”.

Контракт з Олексієм Гуцуляком розрахований на 3 роки, з Андрієм Тотовицьким — на 2 роки. Про це повідомляє пресслужба ФК “Десна”.

“22 січня “Десна” розпочинає підготовку до другої частини сезону-2019/20 в Туреччині. Разом із командою готуватиметься новачок Олексій Гуцуляк. Півзахисник підписав повноцінний контракт із чернігівським клубом. Угода розрахована на три роки”, - повідомили у клубі 21 січня.

За словами Олексія Гуцуляка, він мав кілька пропозицій, в тому числі і від конкурентів “Десни”, але віддав перевагу саме чернігівському клубу.

Андрій Тотовицький підписав контракт сьогодні, 22 січня, і також вже приєднався до команди.

Нагадаємо, що перший-навчально тренувальний збір футболісти “Десни” проводять у Туреччині.