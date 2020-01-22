АПЛ: «Челсі» не втримав перемогу над «Арсеналом»

«Каноніри» у меншості уникнули поразки.

В центральному матчі 24-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Челсі» зіграв внічию на своєму полі з «Арсеналом» 2:2, повідомляє Укрінформ.

В першому таймі ключовий момент стався на 26-й хвилині. Захисник «Арсенала» Давид Луїс збив у карному майданчику нападника «Челсі» Абрахама і заробив червону картку, а Жоржиньйо реалізував пенальті.

Навіть у меншості «Арсенал» зміг відігратися – на 63-й хвилині відзначився Мартінеллі. «Челсі» вдруге вийшов вперед. На 84-й хвилині Аспілікуета забив, здавалось, переможний м’яч. Однак, Беллерін приніс «Арсеналу» нічию 2:2.

«Челсі» набрав 40 очок і закріпився на 4-у місці. У «Арсенала» 30 очок, команда залишилась на 10-й позиції.