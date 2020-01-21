Козлова програла стартовий матч на Australian Open

Українка Катерина Козлова не зуміла у вівторок виграти свій поєдинок першого кола Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу із призовим фондом 49 млн 564 тыс 735 долл.

На корті Мельбурна уродженка Миколаєва (№83 WTA) поступилася представниці Австралії Прісциллі Хон (139) - 3:6, 4:6, повідомляє Укрінформ. Гра тривала 1 годину 21 хвилину. У наступному матчі Хон зустрінеться з Ангелік Кербер (Німеччина, 17). Читайте також: Світоліна обіграла британку Бултер у першому раунді Australian Open Нагадаємо, що сьогодні перший раунд Australian Open успішно подолали провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Даяна Ястремська.