Суперник "Шахтаря" в Лізі Європи купив талановитого форварда

Португальський футбольний клуб "Бенфіка", який зіграє з донецьким "Шахтарем" в 1/16 Ліги Європи, продовжує посилювати свій склад.

Після укладення контракту з німецьким хавбеком Юліаном Вайглем, "орли" оголосили про підписання 18-річного форварда клубу "Боавішта" Самуеля Педру, повідомляє Zbirna.com.

Деталі контракту не розкриваються. Вартість футболіста згідно з даними порталу Transfermarkt становить 200 тис євро.

Португальский гравець останні два роки виступав у юнацькій та молодіжній командах "Боавішти". 6 грудня 2019 він дебютував у головній команді у матчі проти "Бенфіки". Попри поразку "пантер" (1:4), молодий форвард, мабуть, справив добре враження на тренерський штаб Бруну Лаге.

Нагадаємо, перший поєдинок між "Шахтарем" та "Бенфікою" в Лізі Європи відбудеться у Харкові 20 лютого. Зустріч у відповідь пройде 27 лютого в Лісабоні.