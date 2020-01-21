Усик покращив позиції у боксерських рейтингах

Згідно з оновленими рейтингами, абсолютний чеміона світу з боксу у крузервейті українець Олександр Усик йде на провідних позиціях за всіма версіями у суперважкій вазі.

У рейтингу WBC Олександр посідає другу позицію. Чемпіонський титул в цій версії утримує американець Деонтей Вайлдер, повідомляє Klitschko-brothers.com.

У рейтингу версії WBA Усик також на другому місці. Чемпіон тут британець Ентоні Джошуа, а титул "звичайного" чемпіона у сирійця Мануеля Чарра.

За версією IBF українець на 6-й позиції, а чемпіоном є також Джошуа.

Читайте також: Джошуа захищатиме титул IBF проти Пулєва у травні

І, нарешті, у списку кращих бокксеров WBO Олександр Усик йде першим, що може допомогти йому зустрітися на рингу з нинішнім беззаперечним лідером суперважкої ваги Ентоні Джошуа.