Бондаренко поступилася Родіоновій у першому колі Australian Open

Українська тенісистка Катерина Бондаренко не змогала у вівторок вийти до другого кола Відкритого чемпіонату Австралії із призовим фондом 49 млн 564 тыс 735 долл.

У Мельбурні киянка (№535 WTA) програла представниці Австралії Арині Родіоновій (163) - 6:3, 6:7 (5:7), 0:6, повідомляє Укрінформ.

Суперниці провели на корті 2 години. Українка мала чудовий шанс виграти цю зустріч у двох сетах, ведучи в рахунку 6:3, 5:3, але не змогла взяти останній гейм.

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За вихід до третього кола змагань Родіонова зустрінеться з десятою "ракеткою" світу Кікі Бертенс з Нідерландів, яка перемогла Ірину Бегу (Румунія, 105) - 6:1, 6:4.