На старті “Странджа-2020” виступлять 10 українських боксерів

У столиці Болгарії сьогодні, 21 січня, пройдуть перші поєдинки 71-го традиційного міжнародного турніру з боксу найвищої категорії “Странджа-2020”.

У перший змагальний день на турнірі виступлять 10 боксерів збірної України, повідомляє пресслужба Федерації боксу України.

Свої поєдинки сьогодні проведуть: Анна Охрей (60 кг), Марина Мальована (60 кг), Анастасія Чорноколенко (75 кг), Дмитро Ловчинський (+91 кг), Бова Марія (69 кг), Анна Лисенко (69 кг), Євген Барабаннов (69 кг), Дмитро Замотаєв (52 кг), Микола Буценко (57 кг) та Степан Грекул (81 кг).

Всього у цьогорічному розіграші турніру “Странджа-2020” у Софії візьмуть участь 300 боксерів із 30 країн, серед яких і 18 боксерів збірної України. Змагання триватимуть до 25 січня і стануть своєрідною “генеральною репетицією” спортсменів перед кваліфікаційними стартами на Олімпійські ігри-2020.

Як повідомлялося, кваліфікаційні континентальні змагання проходитимуть 1 січня - 30 квітня. Безпосередньо європейський турнір прийматиме Лондон (Англія) 13 - 23 березня (спортивна арена - Copper Box arena, Queen Elizabeth Olympic Park). Світовий боксерський турнір пройде 13 - 24 травня 2020 року в Парижі (Франція).

Головні змагання чотириріччя Олімпійські ігри-2020 пройдуть в Токіо (Японія) з 24 липня по 9 серпня 2020 року.