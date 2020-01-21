Джошуа захищатиме титул IBF проти Пулєва у травні

Переговори між британським боксером Ентоні Джошуа і претендентом на його пояс IBF болгарином Кубратом Пулєвим добігають кінця.

Поєдинок має відбутися у травні, а місцем проведення називається домашня арена ФК “Бешикташ” у Стамбулі (Туреччина). Про це повідомив Кубрат Пулєв у Facebook.

Точна дата проведення бою буде оголошена пізніше.

Нагадаємо, що 38-річний болгарський боксер є обов'язковим претендентом на титул IBF, яким наразі володіє Ентоні Джошуа. Міжнародна боксерська федерація (International Boxing Federation; IBF) надала боксерам час до 31 січня для узгодження всіх деталей бою.

На початку грудня Ентоні Джошуа переміг Енді Руїса в реванші й повернув собі чемпіонські пояси за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Світова боксерська організація (WBO) також зобов'язала Джошуа провести захист титулу, а обов’язковим претендентом є український боксер Олександр Усик. Якщо 30-річний британський боксер відмовиться від титулу WBO, Усик битиметься з наступним у рейтингу організації боксером.