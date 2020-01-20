Півзахисник “Шахтаря” Тотовицький переходить до “Десни” - ЗМІ

26-річний півзахисник донецького футбольного клубу “Шахтар” Андрій Тотовицький підпише контракт із чернігівською “Десною”.

Як стало відомо Sport Arena, Андрій Тотовицький продовжить кар'єру в Десні. Про підписання контракту буде оголошено найближчим часом.

У жовтні 26-річний футболіст приступив до тренувань в загальній групі “Шахтаря”, але в нинішньому сезоні на поле не виходив.

Футболісти “Шахтаря” наразі розпочали тренувальний збір у Туреччини, Тотовицького серед них не виявилося. Раніше повідомлялося, що він тренується за індивідуальною програмою.

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Нагадаємо, взимку “Десна” посилилася двома гравцями - півзахисником Леваном Арвеладзе і нападником Філіпом Будковським.

Фото: shakhtar.com