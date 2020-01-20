“Ворскла” підписала нападника Владислава Кулача

Полтавський футбольний клуб “Ворскла” підписав контракт із 26-річним нападником Владиславом Кулачем.

Контракт розрахований на 1,5 року. Про це повідомляє пресслужба полтавського клубу.

“Добре знайомий полтавським уболівальникам нападник Владислав Кулач повернувся до полтавського клубу. Найцікавіше те, що Влад підписав із "Ворсклою" повноцінний контракт на півтора роки”, - йдеться в повідомленні.

Таким чином, Владислав Кулач виступатиме за "біло-зелених" щонайменьше півтора сезони.

Раніше футболіст грав у Полтаві на правах оренди.

“Нагадаємо, що Влад під час "бронзового" сезону та матчів Ліги Европи демонстрував гарний футбол, підкріплений непоганою статистикою: 10 голів у 36 іграх УПЛ та двох голах у шести матчах Ліги Європи”, - зазначили у пресслужбі.

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Новоспечений гравець “Ворскли” приєднався до команди в аеропорту Харкова і вирушить разом з усіма на тренувальний збір до Туреччини.