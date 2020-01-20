Барті: Думаю, я дещо перевершувала Цуренко у фізичній готовності

Перша "ракетка" світу Ешлі Барті прокоментувала свою перемогу у стартовому матчі Відкритого чемпіонату Австралії-2020 над українкою Лесею Цуренко.

Австралійська тенісистка зазначила, що ключем до перемоги стала її фізична готовність, повідомляє BTU.

"У першому сеті я грала не дуже добре, але рада, що мені вдалося впоратися з труднощами і вирішити результат поєдинку на свою користь. У дрігій партії я почала додавати і це принесло свої плоди. Власне, думаю, навіть у першому сеті гра йшла під мою диктовку. Просто в мене виникли невеликі проблеми з якістю виконання. Я занадто поспішала, намагаючись якомога швидше завершувати розіграші. Думаю, ключем до перемоги стала моя фізична готовність. Я відчувала себе цілком комфортно і, думаю, трохи перевершувала суперницю в цьому компоненті", - сказала австралійка.

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Як інформувало агентство, Барті перемогла Цуренко у трьохсетовому матчі з рахунком 5:7, 6:1, 6:1. Тенісистки провели на корті 1 годину 38 хвилин.