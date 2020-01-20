Серена Вільямс має рекордну кількість перемог на турнірах Grand Slam - вже 350

Експерша “ракетка” світу 38-річна американська тенісистка Серена Вільямс має рекордну кількість перемог на турнірах Grand Slam - 350.

Серена Вільямс на старті турніру Australian Open перемогла 18-річну росіянку Анастасію Потапову. Про це повідомляє Tribuna.com.

Поєдинок першого кола Australian Open Вільямс — Потапова тривав 58 хвилин і завершився з рахунком 6:0, 6:3.

Для американської тенісистки це 350-та перемога на турнірах Grand Slam. Вона є рекордсменкою жіночого тенісу за цим показником. Друге місце посідає Мартіна Навратілова - 306 перемог.

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Наразі Серена Вільямс посідає 9 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Фото: ua-football.com