Збірна футбольних ветеранів України виборола Кубок легенд у Батумі
У фіналі турніру в Батумі українські футболісти перемогли збірну Грузії з рахунком 1:0. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.
Долю фіналу було вирішено за три хвилини до його завершення. Після прострілу Шевчука з правого флангу м’яч відскочив на лінію штрафного, звідки Цихмейструк влучно пробив під поперечину.
За трофей 19 січня у сучасному палаці спорту змагалися шість збірних, сформованих із відомих футболістів минулих років, — Грузії, України, Іспанії, Туреччини, УЄФА та ФІФА.
Найкращим воротарем цьогорічного Кубка легенд був визнаний гравець збірної України Віталій Рева.
Нагадаємо, що збірну ветеранів України у Грузії представляли: Віталій Рева, Олег Собуцький, Владислав Ващук, Володимир Єзерський, Руслан Ротань, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк, Микола Іщенко, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Андрій Донець та Андрій Хомин. Головний тренер - Володимир Лозинський.
У попередні роки переможцями Кубка легенд ставали: Грузія (2017), Грузія (2018), Туреччина (2019).
Фото: АВФУ