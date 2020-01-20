Збірна футбольних ветеранів України виборола Кубок легенд у Батумі

Збірна України серед футбольних ветеранів перемогла на Кубку легенд у Батумі (Грузія), присвяченому вшануванню пам’яті менеджера УЄФА з роботи з національними асоціаціями Давида Петріашвілі.

У фіналі турніру в Батумі українські футболісти перемогли збірну Грузії з рахунком 1:0. Про це повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Долю фіналу було вирішено за три хвилини до його завершення. Після прострілу Шевчука з правого флангу м’яч відскочив на лінію штрафного, звідки Цихмейструк влучно пробив під поперечину.

За трофей 19 січня у сучасному палаці спорту змагалися шість збірних, сформованих із відомих футболістів минулих років, — Грузії, України, Іспанії, Туреччини, УЄФА та ФІФА.

Найкращим воротарем цьогорічного Кубка легенд був визнаний гравець збірної України Віталій Рева.

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Нагадаємо, що збірну ветеранів України у Грузії представляли: Віталій Рева, Олег Собуцький, Владислав Ващук, Володимир Єзерський, Руслан Ротань, Едуард Цихмейструк, Віталій Мандзюк, Микола Іщенко, Богдан Шершун, В’ячеслав Шевчук, Олексій Бєлік, Андрій Донець та Андрій Хомин. Головний тренер - Володимир Лозинський.

У попередні роки переможцями Кубка легенд ставали: Грузія (2017), Грузія (2018), Туреччина (2019).

Фото: АВФУ