Єдина іранська олімпійська призерка хоче виступати за Німеччину

Кімія Алізаде, іранська олімпійська медалістка, яка залишила країну з політичних мотивів, заявила німецьким медіа, що "була б щаслива виступати за Німеччину" на цьогорічній літній Олімпіаді.

Про це пише "Радіо Свобода".

"Я сподіваюся на тихе життя без проблем тут", – сказала 21-річна спортсменка в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag.

За даними видання, Алізаде перебуває в Гамбургу, й отримала пропозиції від Бельгії, Болгарії, Канади та Нідерландів.

Літня Олімпіада 2020 року відбуватиметься з 24 липня до 9 серпня в Токіо.

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Алізаде стала частиною спортивної історії Ірану у 2016 році, коли на Олімпіаді в Ріо виграла бронзову медаль з тхеквондо.

Про своє рішення залишити Іран вона повідомила в інстаграмі 11 січня. "Я одна з мільйонів пригноблених жінок в Ірані, з якими вони грають роками", - написала спортсменка у соцмережах. "Я одягала все, що вони мені говорили, і повторювала все, що наказували. Кожне речення, яке вони наказували, я повторювала. Ніхто з нас не має для них значення, ми просто інструменти", - наголосила вона.

Алізаде додала, що, хоча уряд використав її спортивний успіх з політичною метою, чиновники принижували її зауваженнями на кшталт: "Жінка не має розмахувати ногами".

Спортсменка заперечила, що її запросили до Європи чи зробили спокусливу пропозицію.

Відмова Алізаде виступати за Іран сталася у момент, коли країну охопили протести через збиття літака української авіакомпанії МАУ.

Фото: ЕРА