Лунін зіграв другий матч за «Реал Ов'єдо» і знову пропустив

Команда українського воротаря зіграла внічию і наблизилась до зони вильоту.

Голкіпер Андрій Лунін провів другий матч за клуб другого іспанського дивізіону (Сегунди) «Реал Ов'єдо». Команда українця зіграла внічию з «Уескою» (1:1) в домашньому матчі 24-го туру Сегунди, повідомляє Укрінформ.

На початку другого тайму «Уеска» вийшла вперед після голу Вальдеррами. «Ов'єдо» відігрався в компенсований час після точного удару Бальде.

Нагадаємо, що в четвер Лунін дебютував за «Ов'єдо». Українець пропустив двічі в поєдинку проти «Альмерії» (0:2).

«Реал Ов'єдо» йде на 18-й позиції Сегунди. Команда Луніна випереджає «Депортиво», який йде в зоні вильоту, за додатковими показниками.