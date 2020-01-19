АПЛ: «Ліверпуль» переміг «МЮ»

«Червоні» здобули 21-у перемогу в сезоні.

В центральному матчі 23-го туру англійської прем’єр-ліги (АПЛ) «Ліверпуль» обіграв на власному полі «Манчестер Юнайтед» 2:0, повідомляє Укрінформ.

На 14-й хвилині господарі повели в рахунку після голу Ван Дейка. Вдруге «Червоні» забили вже у компенсований час – відзначився Салах. 2:0 – «Ліверпуль» здобув 21 перемогу в 22 матчах цього сезону в АПЛ. Крім цього, «Ліверпуль» не програє в АПЛ 39 матчів поспіль.

Команда Юргена Клоппа лідирує в АПЛ. «Ліверпуль» набрав 64 очок і випереджає другу команду ліги «Ман Сіті» на 16 очок. Причому, у команди Клоппа ще один матч в запасі.