"Динамо" обмінялося голами з "Легією" на зборах в Туреччині

Футболісти київського "Динамо" провели перший контрольний матч на навчально-тренувальному зборі 2020 року в Белеку (Туреччина).

Поєдинок "біло-синіх" з польським клубом "Легія" завершився внічию 1:1, повідомляє Укрінформ.

Хорватський форвард "Легії" Домагой Антолич відкрив рахунок на 13-й хвилині; паритет у зустрічі відновив 19-річний хавбек киян Георгій Цитаїшвілі (45).

Наступний спаринг динамівців на турецькому зборі відбудеться 20 січня з азербайджанським "Нефтчі".

23 січня "Динамо" зустрінеться з "Вардаром" (Північна Македонія), 24 січня - з хорватським "Хайдуком", 27 січня - з "Динамо" (Брест, Білорусь), 28 січня - з "Кайратом" (Казахстан).

Нагадаємо, що перший збір "Динамо" триватиме до 28 січня. Знову в Туреччину для завершального етапу підготовки до сезону "біло-сині" повернуться 2 лютого.

На фото: Георгій Цитаїшвілі.