Біатлон: француз Фуркад виграв гонку переслідування в Рупольдінгу; Прима - 11-й

Чоловічою гонкою переслідування в Рупольдінгу (Німеччина) завершився п'ятий етап Кубка світу з біатлону сезону 2019/20.

Переможцем персьюту став неодноразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад, який подолав дистанцію 12,5 км за 29 хвилин 44,8 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другим з відставанням 20,3 секунди фінішував співвітчизник лідера Кантен Фійон Має, третім - норвежець Ветле-Сьястад Крістіансен (+59,6 секунди).

Кращий серед українців - Артем Прима, який з двома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах став 11-м.

Антон Дудченко (1 промах) посів 29-е місце, Сергій Семенов (2) - 40-е.

Дмитро Підручний із 7-а штрафами після четвертого вогневого рубежу вирішив не фінішувати.

Загалом на старт вийшли 59 біатлоністів.

Наступні етапи Кубка світу з біатлону пройдуть в словенській Поклюці (23-26 січня), чеському Нове-Место (5-8 березня), фінському Контіолахті (12-15 березня) і норвезькому Голменколлені (20-22 березня).

На фото: Мартен Фуркад.