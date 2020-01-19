Суперліга: «Прометей» обіграв «Миколаїв»

Клуб з Кам’янського здобув 12-у перемогу в сезоні.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Прометей» переміг вдома «Миколаїв» 90:77. Про це повідомляє Укрінформ.

Після невдалої серії з трьох поразок «Прометей» перемагає в другому матчі поспіль. Цього разу команда з Кам’янського обіграла на своєму майданчику «Миколаїв» 90:77. Найрезультативніший гравець матчу: Квентін Петерсон (28) – «Миколаїв».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 30 (17). «Прометей» піднявся на друге місце – 29 (17). «Хімік» посідає третю позицію – 28 (17).

Нагадаємо, 18 січня в баскетбольній Суперлізі «Черкаські Мавпи» програли вдома «Дніпру» 86:101, «Київ-Баскет» обіграв на своєму майданчику «Харківських Соколів» 96:79, а «Одеса» вдома перемогла одного з фаворитів – «Хімік» 74:68.