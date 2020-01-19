Норвежка Екгофф виграла персьют на V етапі Кубка світу з біатлону; Семеренко - восьма
Укрінформ
В Рупольдінгу (Німеччина) завершився передостанній старт п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Жіночу гонку переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами виграла норвежка Тіріль Екгофф, повідомляє Укрінформ/
"Срібло" дісталося словачці Пауліні Фіалковій, "бронза" - Ганні Еберг зі Швеції.
Кращою серед українських біатлоністок стала Віта Семеренко, якій з 34-ї позиції на старті вдалося піднятися на 8-е місце.
Валя Семеренко, стартувавши передостанньою, 59-ю, фінішувала 18-ю.
Чоловічий персьют в Рупольдінгу розпочнеться о 15.30 за участю українців Артема Прими (8-й стартовий номер), Дмитра Підручного (10), Сергія Семенова (36) та Антона Дудченка (37).
На фото: Тіріль Екгофф.