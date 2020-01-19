Норвежка Екгофф виграла персьют на V етапі Кубка світу з біатлону; Семеренко - восьма

В Рупольдінгу (Німеччина) завершився передостанній старт п'ятого етапу Кубка світу з біатлону.

Жіночу гонку переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами виграла норвежка Тіріль Екгофф, повідомляє Укрінформ/

"Срібло" дісталося словачці Пауліні Фіалковій, "бронза" - Ганні Еберг зі Швеції.

Кращою серед українських біатлоністок стала Віта Семеренко, якій з 34-ї позиції на старті вдалося піднятися на 8-е місце.

Валя Семеренко, стартувавши передостанньою, 59-ю, фінішувала 18-ю.

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Чоловічий персьют в Рупольдінгу розпочнеться о 15.30 за участю українців Артема Прими (8-й стартовий номер), Дмитра Підручного (10), Сергія Семенова (36) та Антона Дудченка (37).

На фото: Тіріль Екгофф.