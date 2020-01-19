Кубок світу з біатлону: в Рупольдінгу сьогодні - гонки переслідування

У неділю, 19 січня, в заключний день п'ятого етапу Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу (Німеччина) пройдуть гонки переслідування.

Жіночий персьют на 10 км почнеться о 13.15 за київським часом за участю українок Юлії Джими (29-й стартовий номер), Віти Семеренко (34) і Валі Семеренко (59), повідомляє Укрінформ. О 15.30 на старт чоловічої гонки переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами вийдуть 60 біатлоністів, серед яких українці Артем Прима (8), Дмитро Підручний (10), Сергій Семенов (36) та Антон Дудченко (37). Читайте також: Французи виграли естафету Кубка світу з біатлону, українці - восьмі Наступний етап Кубка світу з біатлону пройде 23-26 січня в словенській Поклюці.