Юний український тенісист переміг у першому колі турніру в Австралії

16-річний український тенісист В'ячеслав Бєлінський успішно стартував на престижному юнацькому турнірі першої категорії 2020 AGL Loy Yang Traralgon Junior International у Траралгоні (Австралія).

У матчі першого раунду українець обіграв десяту "ракетку" змагань Лі Ханвеня з Китаю - 7:5, 6:4, повідомляє Тенісний портал України.

Наступним суперником В'ячеслава стане італієць Маттео Гіганте.

А ось наша 16-річна Любов Костенко у стартовому матчі поступилася шостій "ракетці" турніру Мелоді Коллар з Канади - 1:6, 4:6.

Додамо, що Бєлінський та Костенко заявлені від України на юніорський Australian Open-2020, який пройде в Мельбурні з 25 січня по 1 лютого.