Французи виграли естафету Кубка світу з біатлону, українці - восьмі

Французи виграли естафету Кубка світу з біатлону, українці - восьмі

Укрінформ
Збірна Франції здобула у суботу перше місце в чоловічій естафеті 4х7,5 км  на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдінгу (Німеччина).

Переможці подолали дистанцію за 1 годину 18 хвилин 11,2 секунди і використали 6 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ. 

Другими були норвежці (1 хвилина 12,2 секунди відставання, 10 додаткових патронів) , третіми - австрійці (1.24,3, 4).  

Українська збірна (Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний) прийшла на фініш восьмою - 3.42,6, 6. 

Загалом на старт вийшли 26 команд.

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Завершиться п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу 19 січня гонками переслідування. 

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