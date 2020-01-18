Французи виграли естафету Кубка світу з біатлону, українці - восьмі
Укрінформ
Збірна Франції здобула у суботу перше місце в чоловічій естафеті 4х7,5 км на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдінгу (Німеччина).
Переможці подолали дистанцію за 1 годину 18 хвилин 11,2 секунди і використали 6 додаткових патронів на вогневих рубежах, повідомляє Укрінформ.
Другими були норвежці (1 хвилина 12,2 секунди відставання, 10 додаткових патронів) , третіми - австрійці (1.24,3, 4).
Українська збірна (Артем Тищенко, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний) прийшла на фініш восьмою - 3.42,6, 6.
Загалом на старт вийшли 26 команд.
Завершиться п'ятий етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу 19 січня гонками переслідування.