УХЛ: «Донбас» обіграв «Кременчук» в серії булітів

17-а перемога «Донбасу» в сезоні.

В центральному матчі 29-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Кременчук» поступився на власному майданчику «Донбасу» 4:5 (основний час – 4:4). Про це повідомляє Укрінформ.

Основний час в Кременчуці завершився внічию 4:4. У господарів відзначились: Гриценко (двічі), Толстушко, Пукс. За «Донбас» шайби закидали: Коренчук, Костиков, Подзіньш, Никифоров. В овертаймі закинутих шайб не було, а в серії булітів переміг «Донбас» - 5:4.

В іншому матчі 29-го туру «Білий Барс» (Біла Церква) вдома програв «Крижаним Вовкам» (Київ) 1:2. У гостей обидві шайби закинув Удовіченко.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 72 очка в 28 матчах. На другому місці «Дніпро» - 59 (28). «Донбас» посідає третю позицію - 59 (27).

Нагадаємо, в першому матчі 29-го туру УХЛ «Дніпро» (Херсон) обіграло на виїзді «Динамо» (Харків) 4:3.