Суперліга: «Дніпро» і «Київ-Баскет» здобули перемоги

Клуб з Дніпра очолює турнірну таблицю.

Триває регулярний чемпіонат української баскетбольної Суперліги. «Черкаські Мавпи» програли вдома «Дніпру» 86:101. «Київ-Баскет» обіграв на своєму майданчику «Харківських Соколів» 96:79. Про це повідомляє Укрінформ.

«Дніпро» обірвало серію з двох поразок, здобувши важливу перемогу в Черкасах. Вирішальним в матчі став ривок гостей в третій чверті, після чого вони впевнено довели справу до перемоги – 101:86. Найрезультативніший гравець матчу: Джаред Террелл (27) – «Дніпро».

«Київ-Баскет» переміг вдома «Харківських Соколів» 96:79.

Сьогодні також зіграють ще один матч: «Одеса» - «Хімік».

Лідирує в чемпіонаті «Дніпро» - 30 (17). На друге місце піднявся «Київ-Баскет» - 27 (16). «Прометей» на третьому місці - 27 (16).

Нагадаємо, 17 січня в баскетбольній Суперлізі «Запоріжжя» обіграло вдома «Миколаїв» 104:99 (основний час – 89:89).