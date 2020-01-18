БК "Одеса" підсилився американським форвардом Вінном

Клуб української баскетбольної Суперліги "Одеса" підписав контракт з американським форвардом Террі Вінном.

До закінчення поточного сезону гравець замінить свого травмованого співвітчизника Майка Голлоуея, повідомляє пресслужба ФБУ.

24-річний Террі - новачок у професіональному баскетболі. До підписання контракту з одеситами він виступав в чемпіонаті Люксембургу. Грав за клуб "Арантія Лярошетт".

Вінн є випускником університету Texas Rio Grande Valley. В останньому сезоні за студентську команду форвард у середньому за гру набирав 12,6 очка і робив 4.7 підбирань.

Нині БК "Одеса" йде на шостому місці у регулярному чемпіонаті Суперліги.