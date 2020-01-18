Ястремська поступилася Барті у фіналі турніру WTA в Аделаїді

Українці Даяні Ястремській не вдалося виграти турнір Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier в Аделаїді (Австралія) з призовим фондом $782,9 тис.

У своєму дебютному фіналі на турнірах серії Premier 19-річна Ястремська (№24 рейтингу WTA) поступилася першій "ракетці" світу австралійці Ешлі Барті з рахунком 2:6, 5:7, повідомляє Укрінформ.

Тенісистки провели на корті півтори години.

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Це була друга очна зустріч суперниць, в якій українка зазнала від австралійки другої поразки.

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Після виступу в Аделаїді Ястремська вперше в кар'єрі підніметься на 21-е місце світового рейтингу.