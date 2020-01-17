Українські біатлоністки посіли 6 місце в естафеті на етапі Кубка світу в Рупольдінгу

Олімпійські чемпіонки біатлоністки збірної України фінішували шостими в естафетній гонці 4х6 км на п'ятому етапі Кубка світу в Рупольдінгу (Німеччина).

Віта Семеренко передала естафету десятою, Юлія Джима - третьою, Валя Семеренко четвертою відправила на дистанцію Олену Підгрушну, яка у підсумку фінішувала шостою, повідомляє Укрінформ.

Українська четвірка, використавши 7 додаткових патронів на восьми вогневих рубежах, на 54,8 секунди відстала від лідера збірної Норвегії (9 додаткових патронів).

Срібними призерами стали біатлоністки Франції (8). Бронзові нагороди виграла команда Швейцарії (4).

Загалом на старт вийшли 23 команди.

Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу чоловічою естафетою 4х7,5 км (18 січня) та гонками переслідування (19 січня).