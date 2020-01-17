Український клуб звільнив футболіста після його демонстративної подорожі до Росії

Український футбольний клуб “Агробізнес” звільнив нападника Ігоря Сікорського після його демонстративної подорожі до Росії.

У клубі вважають, що Ігор Сікорський своєю демонстративною подорожжю до Росії дискредитував команду, яка підтримує українську армію і допомагає бійцям на передовій. Про це повідомляє пресслужба ФК “Агробізнес”.

“Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується.

Футбольний клуб “Агробізнес” в односторонньому порядку розриває контракт з Ігорем Сікорським у зв’язку з порушенням пункту 3.1.7 розділу 3: "...всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації”, - йдеться в повідомленні.

Також клубна пресслужба продемонструвала скріншот з Instagram футболіста:

У поточному сезоні Першої ліги Сікорський відіграв за команду у 18 матчах, забив 8 м’ячів і зробив 2 результативні передачі.

Наразі “Агробізнес” має 37 очок і посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Фото: dynamomania.com