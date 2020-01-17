Український клуб звільнив футболіста після його демонстративної подорожі до Росії

Український клуб звільнив футболіста після його демонстративної подорожі до Росії

Фото
Укрінформ
Український футбольний клуб “Агробізнес” звільнив нападника Ігоря Сікорського після його демонстративної подорожі до Росії.

У клубі вважають, що Ігор Сікорський своєю демонстративною подорожжю до Росії дискредитував команду, яка підтримує українську армію і допомагає бійцям на передовій. Про це повідомляє пресслужба ФК “Агробізнес”.

“Прикро, але сьогодні футбол – це політика. Коли в Україні війна і з передової привозять важкопоранених та убитих, ледь не щодня у різних куточках України ховають Героїв, українська футбольна громадськість не може стояти осторонь, ніби це її не стосується.

Футбольний клуб “Агробізнес” в односторонньому порядку розриває контракт з Ігорем Сікорським у зв’язку з порушенням пункту 3.1.7 розділу 3: "...всебічно сприяти збереженню і підвищенню престижу клубу і команди, не допускати дій, що завдають шкоди їх репутації”, - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Заявки на атестат УПЛ в сезоні-2020/21 подали сім клубів Першої ліги

Також клубна пресслужба продемонструвала скріншот з Instagram футболіста:

У поточному сезоні Першої ліги Сікорський відіграв за команду у 18 матчах, забив 8 м’ячів і зробив 2 результативні передачі.

Наразі “Агробізнес” має 37 очок і посідає 4 місце у турнірній таблиці Першої ліги.

Фото: dynamomania.com

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-