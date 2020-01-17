Ястремська у фіналі турніру WTA в Аделаїді зіграє проти першої “ракетки” світу

Визначилася суперниця української тенісистки Даяни Ястремської у фіналі турніру WTA Premier в Аделаїді (Австралія).

19-річна одеситка у фіналі “Прем'єра” в Аделаїді зіграє проти австралійської тенісистки Ешлі Барті, яка наразі посідає перше місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє Champion.com.ua.

В 1/2 фіналу Ешлі Барті у трьох сетах переграла Деніел Колінз. Поєдинок тривав 1 годину 52 хвилини і завершився з рахунком 3:6, 6:1, 7:6 (7:5).

Як повідомлялося, друга "ракетка" України Даяна Ястремська (№24 рейтингу WTA) у своєму півфінальному матчі за 1 годину 45 хвилин завдала поразки Арині Соболенко з Білорусі (№12 WTA) - 6:4, 7:6 (7:4).

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