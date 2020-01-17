Ястремська: Здорово вийти у фінал на початку тенісного сезону

Українська тенісистка Даяна Ястремська прокоментувала вихід у свій дебютний фінал на турнірах WTA Premier і перемогу над Ариною Соболенко з Білорусі в Аделаїді (Австралія).

19-річна одеситка висловила надію, що цей успіх додасть їй упевненості під час виступів на змаганнях Grand Slam, повідомляє Тенісний портал України.

"Я дуже щаслива. Здорово вийти у фінал, та ще на початку сезону. Це додасть мені упевненості на Grand Slam. Мені було комфортно грати із Соболенко. Вона -агрессівная тенністка, її стиль гри схожий на мій. У мене була відмінна передсезонна підготовка. ми працювали над багатьма компонентами. І вихід у фінал - відмінний бонус. Не знаю, чому це сталося в Аделаїді. Мені здається, що Брісбен був турніром. де мені треба було відчути себе", - сказала українка.

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Для Даяни Ястремської це був четвертий фінал на турнірах WTA і перший - на WTA Premier.

Суперниця Даяни в Аделаїді визначиться у поєдинку між першою "ракеткою" світу австралійкою Ешлі Барті та американкою Даніель Коллінз.