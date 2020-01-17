“Кайсеріспор” виплатив борг українському футболісту Артему Кравцю

Турецький футбольний клуб “Кайсеріспор” розрахувався з боргами з українським форвардом Артемом Кравцем, а посприяла цьому перша в Туреччині жінка-президент клубу Берна Гьозбаши.

Турецький "Кайсеріспор" виплатив Артему Кравцю 550 тисяч євро заборгованості. Про це повідомляє Ua-football із посиланням на турецькі ЗМІ.

Заборгованість стосувалася періоду попереднього президента клубу Хамді Елькумана, за що Артем неодноразово дорікав керівництву.

За ініціативи нової президентки, Берни Гьозбаши, яка була обрана в кінці листопада 2019 року і стала першою жінкою-президентом футбольного клубу в Туреччині, клуб таки розрахувався з футболістом.

"Ми цінуємо гравців, які роблять нашу команду сильнішою. Таких, як Артем Кравець. Він продовжить забивати голи за "Кайсеріспор", - зазначила Гьозбаши.

Наразі команда проводить тренувальний збір в Анталії.