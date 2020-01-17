Лунін пропустив два м'ячі в своєму дебютному матчі за

Лунін пропустив два м'ячі в своєму дебютному матчі за "Ов'єдо"

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Укрінформ
Український воротар Андрій Лунін відіграв перший матч за свою нову іспанську команду.

Вчора іспанський футбольний клуб “Реал Ов’єдо” зустрічався з “Альмерією” в рамках 23-го туру Сегунди, а Андрій Лунін відіграв у ньому весь час. Про це повідомляє пресслужба Української федерації футболу.

Нажаль, дебютний матч українського воротаря завершився поразкою його нової команди з рахунком 0:2. Один із м'ячів він пропустив із пенальті.

"Ов’єдо” наразі має 23 очки і посідає 17 місце в турнірній таблиці Сегунди.

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Як повідомлялося, 15 січня пресслужба ФК “Ов’єдо” повідомила про оренду українського воротаря мадридського “Реала” Андрія Луніна до 30 червня 2020 року.

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