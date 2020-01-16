Визначився склад української естафети на німецькому етапі Кубка світу з біатлону

П'ятий етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу (Німеччина) 17 січня продовжить жіноча класична естафета 4х6 км.

В естафетній гонці, яка почнеться о 15.30 за київським часом, Україну представлятиме квартет олімпійських чемпіонок-2014 у складі Віти Семеренко, Юлії Джими, Валі Семеренко та Олени Підгрушної, повідомляє Укрінформ.

Українки отримали 7-й стартовий номер серед 23-х команд-учасниць.

Завершиться етап Кубка світу з біатлону в Рупольдінгу чоловічою естафетою 4х7,5 км (18 січня) та гонками переслідування (19 січня).