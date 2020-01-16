УХЛ: «Донбас» переміг «Крижаних Вовків»

«Донбас» повернувся на друге місце.

В матчі 28-го туру Української хокейної ліги (УХЛ) «Донбас» обіграв на виїзді «Крижаних Вовків» (Київ) 5:0. Про це повідомляє Укрінформ.

В Києві «Донбас» виграв кожен з трьох періодів і здобув впевнену «суху» перемогу над «Крижаними Вовками» 5:0. Шайби закинули: Карамнов, Мілєхін (двічі), Карпенко, Подзіньш.

В чемпіонаті впевнено лідирує «Кременчук», який набрав 71 очок в 27 матчах. На другому місці знову «Донбас» - 57 (26). «Дніпро» посідає третю позицію - 56 (27).

Нагадаємо, в центральному матчі 28-го туру УХЛ «Кременчук» обіграв вдома «Дніпро» (Херсон) 3:2 (основний час – 2:2).