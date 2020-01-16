Головний тренер збірної України з гандболу подав у відставку

Президент ФГУ Андрій Мельник повідомив про відставку Сергія Бебешка з посади головного тренера чоловічої збірної України з гандболу.

Андрій Мельник у коментарі, який він дав пресслужбі ФГУ в аеропорту "Бориспіль" після повернення з командою з чоловічого Євро-2020, зокрема, зазначив, що Сергій Бебешко написав заяву на звільнення одразу після невдалого виступу на турнірі.

“Сергію Васильовичу Бебешку ми подякували за роботу. Спасибі йому, ми потрапили на чемпіонат Європи. Після завершення нашої участі у турнірі Сергій Васильович написав заяву про те, що він залишає посаду головного тренера збірної України. Ми ж можемо лише подякувати йому - його робота дійсно помітна.

Зараз ми зберемо виконком ФГУ і розглянемо кандидатури на посаду головного тренера чоловічої збірної, які ми маємо на сьогодні. Поговоримо з тренерами, керівництвом Федерації і будемо приймати рішення щодо нового наставника команди”, - сказав Мельник.

Відео зустрічі гандбольної збірної України після виступу на Євро-2020:

Нагадаємо, що чоловіча збірна України на Євро-2020 грала проти Північної Македонії (25:26), Австрії (30:24) та Чехії (29:33).

Також Андрій Мельник повідомив і про зміни у тренерському штабі жіночої збірної: “Так, відбулися зміни у тренерському штабі жіночої збірної України. На посаду головного тренера команди призначений Заслужений тренер України Борис Миколайович Чижов”.

У відборі жіночого Євро-2020 національна команда минулого року зустрічалася на виїзді з Румунією (24:27) та вдома з Польщею (26:27). Попереду у збірної ще два матчі з Фарерськими островами, а також домашній поєдинок проти румунок та гостьова гра із Польщею.