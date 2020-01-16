Прима і Підручний увійшли у топ-10 спринту на V етапі Кубка світу з біатлону

На п'ятому етапі Кубка світу з біатлону сезону 2019-2020 років в Рупольдінгу (Німеччина) завершилася чоловіча спринтерська гонка з двома вогневими рубежами.

Переможцем спринту став неодноразовий олімпійський чемпіон француз Мартен Фуркад, який подолав 10 кілометрову дистанцію за 22 хвилини 41,5 секунди, повідомляє Укрінформ.

Другим з відставанням 3,1 секунди фінішував співвітчизник лідера Кантен Фійон Має, третім - німець Бенедикт Долль (+12 секунд).

Кращими серед українців стали Артем Прима та Дмитро Підручний, які також без штрафних кіл показали 8-й (відставання 27,3 секунди) та 10-й (+34,8 секунди) результати відповідно. Сергій Семенов (0 промахів) посів 36-е місце, Антон Дудченко (0) - 37-е, Богдан Цимбал (2) - 88-е.

Загалом на старт вийшли 111 біатлоністів.

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У програмі п'ятого етапу Кубка світу з біатлону також класичні естафети (17-18 січня) і гонки переслідування (19 січня).

На фото: Артем Прима (biathlon.com.ua).